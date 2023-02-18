«Ростов» разгромил «Арарат-Армению» в заключительном матче на сборах в Абу-Даби
«Ростов» обыграл «Арарат-Армению» (3:0) в матче на сборах в Абу-Даби (ОАЭ).
У ростовчан отличились Хорен Байрамян (с пенальти), Максим Осипенко и Степан Мельников.
Игра против «Арарата-Армении» стала для «Ростова» заключительной на сборах в ОАЭ. Первый официальный матч после зимней паузы команда проведет 22 февраля против «Урала» в 1/4 финала Кубка России.
Товарищеские матчи. Клубы
«Ростов» — «Арарат-Армения» — 3:0 (2:0)
Голы: Байрамян, 30 — с пенальти (1:0). Осипенко, 43 (2:0). Мельников, 53 (3:0).
«Ростов»: Песьяков, Прохин (Терентьев, 46), Чернов (Бочаров, 46), Осипенко (Сильянов, 46), Глебов (Мелехин, 46), Лангович (Миронов, 46), Байрамян (Шанталий, 46), Селява (Сухомлинов, 46), Уткин (Полоз, 46), Щетинин (Мельников, 46. Тугарев, 78), Голенков (Комаров, 46).
18 февраля.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Пари НН
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2