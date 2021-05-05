Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

В «Зените» прокомментировали заявление РФС по инциденту с болельщиками после матча с «Локомотивом»

20:59
«Зенит» - «Локомотив». Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
«Зенит» - «Локомотив». Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Пресс-служба «Зенита» прокомментировала заявление РФС после матча 28-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (6:1).

«Зенит» разделяет обеспокоенность РФС в вопросах комфорта пребывания на стадионах болельщиков гостевых команд, — цитируют пресс-службу «РИА Новости» 5 мая. —  Но полагаем, что оценка любого события должна даваться после, а не до всестороннего изучения обстоятельств того или иного эпизода. Мы всегда открыты к диалогу и готовы предоставить всю необходимую информацию соответствующим инстанциям. В случае с болельщиками «Локомотива» мы можем лишь констатировать, что все вопросы, связанные с приемом болельщиков гостей, обсуждались на предматчевом совещании с участием представителей клубов, лиги и правоохранительных органов».

3 мая «Локомотив» после матча с «Зенитом» выступил с обращением, заявив о том, что сотрудники правопорядка принудительно погрузили всех фанатов «железнодорожников» в автобусы и увезли на вокзал и к станции метро, из-за чего многие опоздали на самолет, поезд или не смогли пройти к своим машинам у стадиона.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20210505/zenit-1731235155.html

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 16680
Все опросы
Кто станет вторым в РПЛ и попадет в Лигу чемпионов?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

«Челси» — «Реал»: прогноз «СЭ» на ответный матч 1/2 Лиги чемпионов
Ольгу Бузову перевели в реанимацию
Эксперт рассказал о пользе отключения геолокации на смартфоне
Британский профессор объяснил последствия "ковидных ногтей"

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
12
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 28-й тур. Зенит — Локомотив, Краснодар — Сочи и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры