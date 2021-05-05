В «Зените» прокомментировали заявление РФС по инциденту с болельщиками после матча с «Локомотивом»

Пресс-служба «Зенита» прокомментировала заявление РФС после матча 28-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (6:1).

«Зенит» разделяет обеспокоенность РФС в вопросах комфорта пребывания на стадионах болельщиков гостевых команд, — цитируют пресс-службу «РИА Новости» 5 мая. — Но полагаем, что оценка любого события должна даваться после, а не до всестороннего изучения обстоятельств того или иного эпизода. Мы всегда открыты к диалогу и готовы предоставить всю необходимую информацию соответствующим инстанциям. В случае с болельщиками «Локомотива» мы можем лишь констатировать, что все вопросы, связанные с приемом болельщиков гостей, обсуждались на предматчевом совещании с участием представителей клубов, лиги и правоохранительных органов».

3 мая «Локомотив» после матча с «Зенитом» выступил с обращением, заявив о том, что сотрудники правопорядка принудительно погрузили всех фанатов «железнодорожников» в автобусы и увезли на вокзал и к станции метро, из-за чего многие опоздали на самолет, поезд или не смогли пройти к своим машинам у стадиона.