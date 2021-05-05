Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Стало известно, почему «Крылья Советов» не получили лицензию РПЛ

21:04
Футболисты «Крыльев Советов». Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Футболисты «Крыльев Советов». Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

По данным «СЭ», «Крылья Советов» не прошли лицензирование для выступления в Тинькофф РПЛ с первого раза из-за старых долгов. Впрочем, средства для решения проблемы у клуба есть, до 12 мая самарцы должны устранить все замечания.

Самарский клуб досрочно стал победителем Олимп-ФНЛ сезона-2020/21.

Помимо «Крыльев» лицензию еще не получили «Оренбург», «Торпедо», «Алания», «Нефтехимик» и «Балтика».

(Константин Алексеев)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 3390
Все опросы
Нужно ли допускать «Оренбург» и «Аланию» к игре в РПЛ без нужной лицензии?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

«Челси» — «Реал»: прогноз «СЭ» на ответный матч 1/2 Лиги чемпионов
«Вошла в гараж, а отчим в женской одежде». Олимпийский чемпион шокировал Ким Кардашьян
Шесть хоккеистов покинули состав сборной России перед ЧМ-2021
Стала известна зарплата Жозе Моуринью в «Роме»

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
12
Офсайд
Материалы сюжета: ФНЛ — РПЛ: лицензирование клубов, стыковые матчи сезона 2020/21, кто выйдет в РПЛ из ФНЛ