Стало известно, почему «Крылья Советов» не получили лицензию РПЛ
21:04
По данным «СЭ», «Крылья Советов» не прошли лицензирование для выступления в Тинькофф РПЛ с первого раза из-за старых долгов. Впрочем, средства для решения проблемы у клуба есть, до 12 мая самарцы должны устранить все замечания.
Самарский клуб досрочно стал победителем Олимп-ФНЛ сезона-2020/21.
Помимо «Крыльев» лицензию еще не получили «Оренбург», «Торпедо», «Алания», «Нефтехимик» и «Балтика».
(Константин Алексеев)
Опрос
проголосовало: 3390Все опросы
Нужно ли допускать «Оренбург» и «Аланию» к игре в РПЛ без нужной лицензии?
Читайте также
22
Зачет
vs
12
Офсайд
Материалы сюжета: ФНЛ — РПЛ: лицензирование клубов, стыковые матчи сезона 2020/21, кто выйдет в РПЛ из ФНЛ
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю