Стало известно, почему «Крылья Советов» не получили лицензию РПЛ

По данным «СЭ», «Крылья Советов» не прошли лицензирование для выступления в Тинькофф РПЛ с первого раза из-за старых долгов. Впрочем, средства для решения проблемы у клуба есть, до 12 мая самарцы должны устранить все замечания.

Самарский клуб досрочно стал победителем Олимп-ФНЛ сезона-2020/21.

Помимо «Крыльев» лицензию еще не получили «Оренбург», «Торпедо», «Алания», «Нефтехимик» и «Балтика».

(Константин Алексеев)