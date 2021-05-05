Президент ФНЛ был зарегистрирован кандидатом для довыборов в состав исполкома РФС

В среду, 5 мая, состоялось заседание избиркома РФС, сообщает официальный сайт организации.

На нем президент Ассоциации профессиональных футбольных клубов «Футбольная национальная лига» Александр Алаев был зарегистрирован кандидатом для довыборов в состав исполкома РФС. Рассмотрение данного вопроса состоится на очередной конференции РФС, проводимой 16 июня 2021 года.