Президент ФНЛ был зарегистрирован кандидатом для довыборов в состав исполкома РФС
20:55
В среду, 5 мая, состоялось заседание избиркома РФС, сообщает официальный сайт организации.
На нем президент Ассоциации профессиональных футбольных клубов «Футбольная национальная лига» Александр Алаев был зарегистрирован кандидатом для довыборов в состав исполкома РФС. Рассмотрение данного вопроса состоится на очередной конференции РФС, проводимой 16 июня 2021 года.
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