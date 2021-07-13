Игнатьев: «Настал момент для революционных изменений в российском футболе»

Бывший тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев высказался о новой реформе российского футбола, которую сегодня опубликовал «РБ Спорт».

«Изменения необходимы. Во-первых, новый формат проведения РПЛ поднимет интерес у болельщиков. В сезоне, я так понимаю, будут четыре раза между собой встречаться ведущие клубы страны — зрители от этого только выиграют. Мы удивим повышенную игровую интенсивность и отсутствие проходных игр. Каждое очко будет дорого, чтобы попасть в еврокубковые места, или же наоборот, не вылететь.

У нас очень медленный и не боевой футбол. Надо сделать так, чтобы каждый матч для футболиста был как последний. Не обижая никого из тех, кого принято считать середняками и аутсайдерами — у вас есть время для того, чтобы повысить свой уровень и войти в топ-6», — цитирует Игнатьева «Газете.Ru»

Также, 80-летний специалист порассуждал о минусах новой футбольной реформы.

«Конечно, региональные команды могут начать испытывать проблемы. Нужно определиться — либо мы всем делаем хорошо, и болельщик на Урале, например, будет смотреть на петербургский «Зенит» или московский «Спартак», либо мы пытаемся как-то изменить ситуацию в российском футболе.

Конечно, в новой системе есть издержки, и не до конца ясно, как этот проект воспримут клубы. Конечно, все это может расстроить болельщиков на местах, поэтому необходимо все хорошо взвесить, прежде чем принимать окончательное решение. Но, момент для революционных изменений в российском футболе настал», — сказал Игнатьев.

Согласно документу, команды сыграют 24 тура. Будут созданы 4 корзины по 4 клуба, внутри нее каждый играет с каждым по два раза. Из других корзин пропускаются по одному сопернику дома и на выезде. После первого этапа очки делятся пополам. Затем топ-6 весной играет два круга между собой, а команды с 7-го по 16-е место проводят один круг.

12 июня стало известно, что большинство клубов РПЛ выступит против этого варианта реформы.