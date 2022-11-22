В «Зените» отреагировали на интерес «Фламенго» к Клаудиньо

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев высказался о том, что «Фламенго» проявляет интерес к бразильскому полузащитнику сине-бело-голубых Клаудиньо.

Ранее об этом сообщил портал Globo Esporte.

«Я не в курсе этого. Никто из клуба с нами по Клаудиньо не связывался», — приводит слова Медведева издание Sport24.

25-летний бразилец присоединился к «Зениту» в августе 2021 года и провел за петербургский клуб 49 матчей, забил 13 матчей и отдал 13 результативных передач. Его контракт с сине-бело-голубыми рассчитан до 2027 года.