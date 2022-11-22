Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:32

В «Зените» отреагировали на интерес «Фламенго» к Клаудиньо

Галина Глазко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев высказался о том, что «Фламенго» проявляет интерес к бразильскому полузащитнику сине-бело-голубых Клаудиньо.

Ранее об этом сообщил портал Globo Esporte.

«Я не в курсе этого. Никто из клуба с нами по Клаудиньо не связывался», — приводит слова Медведева издание Sport24.

25-летний бразилец присоединился к «Зениту» в августе 2021 года и провел за петербургский клуб 49 матчей, забил 13 матчей и отдал 13 результативных передач. Его контракт с сине-бело-голубыми рассчитан до 2027 года.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-11-22-v-zenite-otreagirovali-na-slukhi-ob-interese-flamengo-k-klaudino
Клаудиньо
ФК Зенит
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Месси против сборной страны, конфликтовавшей с Катаром. Главные интриги матчей дня
«Они отрезали мне ноги». Последний матч футбольного Бога
Аргентина сенсационно проиграла Саудовской Аравии на ЧМ-2022 в Катаре
Дуда в беседе с пранкерами признался в нежелании воевать с Россией
Сообщается о ликвидации одного из расстрелявших российских военнопленных в Макеевке
Как выживают ирбисы
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
«Факел» заключил контракт с нападающим Марковым
Спортдиректор «Оренбурга» — о 0:8 от «Зенита»: «Личка обычно пьет один бокал пива 0,33, а после этого матча выпил три»
Спортивный директор «Салернитаны» заявил, что клуб не будет повторно пытаться подписать Дивеева
Спортдиректор «Оренбурга» — о Личке: «Он сразу сказал, что для него лучше победить со счетом 4:3, чем 1:0»
Спортдиректор «Оренбурга» Андреев: «Если активируют сумму выкупа за Сычевого, мы не сможем повлиять на ситуацию»
В «Урале» не исключили вступления в переговоры с ЦСКА по возможному выкупу Помазуна
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Карраскаля сообщил, что игрок вернулся в расположение ЦСКА

Бышовец считает, что по личностным качествам Шалимов и Карпин выше Мостового
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости