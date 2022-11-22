В «Зените» отреагировали на интерес «Фламенго» к Клаудиньо
Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев высказался о том, что «Фламенго» проявляет интерес к бразильскому полузащитнику сине-бело-голубых Клаудиньо.
Ранее об этом сообщил портал Globo Esporte.
«Я не в курсе этого. Никто из клуба с нами по Клаудиньо не связывался», — приводит слова Медведева издание Sport24.
25-летний бразилец присоединился к «Зениту» в августе 2021 года и провел за петербургский клуб 49 матчей, забил 13 матчей и отдал 13 результативных передач. Его контракт с сине-бело-голубыми рассчитан до 2027 года.
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|3
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|36
|
3
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|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
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|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
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|17
|8
|5
|4
|30-18
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|
6
|Ахмат
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|2
|7
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|26
|
7
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|1
|8
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|25
|
8
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|7
|4
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|25
|
9
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|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
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|17
|6
|3
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|21-28
|21
|
11
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|5
|5
|7
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|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
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|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
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|6
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|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
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