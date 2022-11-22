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Сегодня, 17:25

Агент Карраскаля сообщил, что игрок вернулся в расположение ЦСКА

Мария Гусева
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Мартин Родригес, агент полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля, сообщил, что игрок вернулся в расположение московского клуба из сборной Колумбии.

«Хорхе прилетел в Москву. Он отлично себя чувствует», — цитирует Sport24 агента.

24-летний Карраскаль дебютировал за сборную Колумбии 25 сентября в товарищеском матче против Гватемалы (4:1), 28 сентября он также принял участие в игре с Мексикой (3:2). В обеих встречах полузащитник сделал по одной голевой передаче. 20 ноября сборная Колумбии провела товарищескую встречу с командой Парагвая (2:0).

В текущем сезоне РПЛ Карраскаль провел за ЦСКА 16 матчей, в которых забил 5 голов и сделал 5 результативных передач.

Источник: Sport24
Сборная Колумбии по футболу
ФК ЦСКА (Москва)
Хорхе Карраскаль
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