Бышовец считает, что по личностным качествам Шалимов и Карпин выше Мостового

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец высказался о конфликте экс-футболистов национальной команды Игоря Шалимова и Александра Мостового.

Ранее в интервью Шалимова высказался о непостроенном памятнике в честь Мостового за игру в «Сельте».

«Мостовой более талантливый и более творческий игрок, чем Шалимов, если брать в творческом плане. У них разные стили. Я бы оценил их обоих как выдающихся игроков. Чтобы давать оценки, надо соответствовать. Если ты не имеешь тренерской практики, а твои высказывание не подкреплены собственными достижениями… Это же можно говорить и о Шалимове. Но могу сказать, что в личностных качествах и Шалимов, и Карпин выше Мостового.

Говоря о Мостовом, я имел ввиду его поступок… Тот же Карпин всегда вел себя в сборной очень солидно, он последовательный. Когда встречал Мостового и он не работал, я говорил ему: у тебя лицензии нет, давай, я помогу, поговорю, что нужно и необходимо. А лицензии нет до сих пор. Это говорит о нежелании учиться», — приводит слова Бышовца Legalbet.