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«Фламенго» заинтересован в подписании Клаудиньо

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бразильский «Фламенго» заинтересован в подписании полузащитника «Зенита» Клаудиньо, сообщает Globo Esporte.

По информации источника, «Фламенго» следит за полузащитником еще с того времени, когда он выступал за «РБ Брагантино». Отмечается, что бразильский клуб еще не вступал в переговоры с агентом футболиста.

25-летний бразилец присоединился к «Зениту» в августе 2021 года и провел за него 49 матчей, забил 13 матчей и отдал 13 результативных передач. Его контракт с петербуржской командой рассчитан до 2027 года.

Источник: https://ge.globo.com/futebol/times/flamengo/noticia/2022/11/22/alem-de-gerson-flamengo-busca-meia-e-extremo-claudinho-volta-a-ser-monitorado.ghtml
Клаудиньо
Футбол
ФК Зенит
ФК Фламенго
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