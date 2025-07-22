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22 июля 2025, 17:27

В «Зените» дали оценку игре Жерсона в дебютном матче: «Большой мастер»

Дарик Агаларов
корреспондент
Жерсон (в центре).
Фото ФК «Зенит»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев поделился с «СЭ» впечатлениями от первого матча полузащитника Жерсона за клуб из Санкт-Петербурга.

Футболист дебютировал в игре 1-го тура РПЛ против «Ростова» (2:1), выйдя на замену после перерыва.

— Как оцените первый матч Жерсона за «Зенит»?

— Он проявил себя очень хорошо. У него все есть: работа с мячом, видение поля, чувство игры. Будем ждать его в стартовом составе. Думаю, по итогам матча Жерсона можно охарактеризовать как большого мастера.

«Зенит» объявил о переходе Жерсона из «Фламенго» 13 июля. 28-летний бразилец подписал контракт с российским клубом до конца июня 2030 года.

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Жерсон
РПЛ
ФК Зенит
Александр Медведев (руководитель)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
14
 Крылья Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Факел 3 0 1 2 3-5 1
16
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
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14.08 17:00 Оренбург – Локомотив - : -
15.08 14:00 Родина – Акрон - : -
15.08 16:15 ЦСКА – Факел - : -
15.08 18:30 Ростов – Рубин - : -
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат - : -
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
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Краснодар

 3
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Родина

 2
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 2 1 1
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Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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