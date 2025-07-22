В «Зените» дали оценку игре Жерсона в дебютном матче: «Большой мастер»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев поделился с «СЭ» впечатлениями от первого матча полузащитника Жерсона за клуб из Санкт-Петербурга.

Футболист дебютировал в игре 1-го тура РПЛ против «Ростова» (2:1), выйдя на замену после перерыва.

— Как оцените первый матч Жерсона за «Зенит»?

— Он проявил себя очень хорошо. У него все есть: работа с мячом, видение поля, чувство игры. Будем ждать его в стартовом составе. Думаю, по итогам матча Жерсона можно охарактеризовать как большого мастера.

«Зенит» объявил о переходе Жерсона из «Фламенго» 13 июля. 28-летний бразилец подписал контракт с российским клубом до конца июня 2030 года.