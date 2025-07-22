ЦСКА — «Ахмат»: дата и время начала матча РПЛ

ЦСКА и «Ахмат» встретятся в матче 2-го тура чемпионата России в воскресенье, 27 июля. Игра пройдет на «ВЭБ Арене» в Москве и начнется в 15.00 по московскому времени.

Следить за основными событиями игры ЦСКА — «Ахмат» можно будет в матч-центре на сайте «СЭ».

Чемпионат России. Премьер-лига. 2-й тур.

27 июля 2025, 15:00. ВЭБ Арена (Москва)

В прямом эфире игру покажет канал «Матч Премьер». Трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

В чемпионате России сезона-2024/25 ЦСКА победил «Ахмат» в Москве со счетом 3:0, а в Грозном команды сыграли вничью (1:1). По итогам сезона армейцы заняли третье место в РПЛ с 59 очками, грозненцы — 14-е (25 очков).