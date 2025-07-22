В «Зените» подтвердили уход Ахметова в «Крылья Советов»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев подтвердил «СЭ» информацию о том, что полузащитник Ильзат Ахметов перейдет в «Крылья Советов» на правах аренды.

Ранее об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Иван Карпов.

— Действительно ли Ильзат Ахметов переходит в «Крылья Советов» на правах аренды?

— Действительно.

В сезоне-2024/25 Ахметов сыграл за «Зенит» 15 матчей и не отметился результативными действиями. Футболист не попал в заявку на игру 1-го тура РПЛ-2025/26 против «Ростова».