В ворота «Динамо» был назначен пенальти с помощью ВАР. Влашич ударил мимо

В матче 14-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Динамо» в ворота бело-голубых был назначен пенальти.

Владимир Рыков поставил подножку в штрафной Федору Чалову. Главный арбитр встречи Сергей Карасев зафиксировал нарушение после подсказки ВАР.

Пенальти взялся исполнить Никола Влашич. Однако хорват пробил мимо ворот.

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