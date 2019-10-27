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В ворота «Динамо» был назначен пенальти с помощью ВАР. Влашич ударил мимо

16:58
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В матче 14-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Динамо» в ворота бело-голубых был назначен пенальти.

Владимир Рыков поставил подножку в штрафной Федору Чалову. Главный арбитр встречи Сергей Карасев зафиксировал нарушение после подсказки ВАР.

Пенальти взялся исполнить Никола Влашич. Однако хорват пробил мимо ворот.

ЦСКА — Динамо

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 14-й тур. «Локо» — «Спартак», ЦСКА — «Динамо» и другие матчи




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