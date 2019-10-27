В ворота «Динамо» был назначен пенальти с помощью ВАР. Влашич ударил мимо
16:58
В матче 14-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Динамо» в ворота бело-голубых был назначен пенальти.
Владимир Рыков поставил подножку в штрафной Федору Чалову. Главный арбитр встречи Сергей Карасев зафиксировал нарушение после подсказки ВАР.
Пенальти взялся исполнить Никола Влашич. Однако хорват пробил мимо ворот.
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