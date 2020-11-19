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В «Урале» рассказали, будет ли Бикфалви наказан за гол, отправивший Россию в третью корзину посева ЧМ-22

15:23
Эрик Бикфалви. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Эрик Бикфалви. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал «СЭ», будет ли наказан румынский форвард клуба Эрик Бикфалви за свой мяч в составе национальной сборной, который повлиял на расклады жеребьевки европейского отбора ЧМ-22.

Накануне Бикфалви забил мяч за свою национальную команду, которая благодаря ничьей со сборной Северной Ирландии (1:1) вытеснила Россию из второй корзины при жеребьевке отборочного турнира ЧМ-22.

— Наказывать его не за что. Что ж ему, выходя на поле за сборную, не забивать? Футболисты вообще не думают про корзины и прочее, когда играют. Мы порадовались за Эрика, за то, что он забил. Завтра вернется в команду, поздравим его. Он прилично налетался за эти дни. Конечно, хотелось быть во второй корзине при жеребьевке отбора ЧМ-22. Но, знаете, мы же все как китайские комсомольцы: сами себе проблемы создаем, а потом героически их решаем. Все будет нормально, думаю, — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «СЭ». (Артем Калинин)

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