В «Уфе» оценили вероятность трансфера Стоцкого в зимнее трансферное окно
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов в разговоре с «СЭ» рассказал о переговорах с «Краснодаром» по трансферу 32-летнего защитника Дмитрия Стоцкого.
«Мы сделали предложение, а «Краснодар» отказался. Это было давно. Конечно, мы не можем повторить его зарплату. Проблема заключается в компенсации за зарплату. Вероятность трансфера в зимнее трансферное окно? Я не знаю. Все может быть. Сегодня так, завтра по-другому. Условия, которые мы предложили «Краснодару», их не устраивают. Это нормально. Ведутся ли сейчас какие-то разговоры? Уже давно не ведутся. Мы сделали предложение и получили отказ», — сказал Газизов «СЭ».
Ранее агент Стоцкого заявил, что «Уфа» не может договориться с игроком по условиям контракта.
В нынешнем сезоне Стоцкий провел за «Краснодар» 8 матчей во всех турнирах, но не отметился результативными действиями.
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