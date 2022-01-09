Во Франции сообщили, что «Лион» не может договориться с «Зенитом» по трансферу Азмуна

«Лион» все еще не может договориться с «Зенитом» по сумме трансфера форварда Сердара Азмуна, утверждает Foot Mercato со ссылкой на L'Equipe.

Российскийклуб уже отклонил предложение «Лиона» в размере 3 миллионов евро за 27-летнего иранца, так как хочет получить за него значительно больше. Отмечается, что французы в переговорах делают акцент на том, что через полгода смогут подписать игрока бесплатно, однако руководство «Зенита» на такие доводы не реагирует.

В нынешнем сезоне Азмун забил 10 мячей и отдал четыре результативные передачи в 21 матче за «Зенит». Его контракт с петербургским клубом истекает 30 июня 2022 года.