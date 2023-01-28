В УАФ считают товарищеские матчи российских команд в Турции обходом запрета ФИФА и УЕФА

Пресс-секретарь Украинской ассоциации футбола (УАФ) Александр Глывинский прокомментировал проведение товарищеских матчей между российскими командами и иностранными клубами.

«Несмотря на то, что матчи в Турции имеют неофициальный статус, мы считаем факт их проведения нарушением изоляции российского спорта. Какие-либо представители страны не имеют права участвовать в соревнованиях с иностранными командами», — приводит слова Глывинского RT со ссылкой на The Athletic.

В Турции сейчас проводят сборы следующие команды РПЛ: «Динамо», ЦСКА, «Крылья Советов», «Нижний Новгород», «Торпедо», «Оренбург» и «Ахмат».

24 января РФС провел встречу с представителями УЕФА. Темой обсуждения стал вопрос возможного возвращения российских клубов и сборных к международным турнирам. В феврале прошлого года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские команды от участия в международных соревнованиях.

Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин высказал мнение, что определять для российских спортсменов особые условия для участия в международных соревнованиях — недопустимо.