В Турции сообщили, что «Фенербахче» предложил «Зениту» 4 миллиона евро за Дриусси
12:50
Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси может продолжить карьеру в Турции, сообщает sozcu.com.tr.
По информации источника, 25-летним аргентинцем интересуется «Фенербахче». Турецкий клуб предложил «Зениту» за нападающего 4 миллиона евро.
Дриусси выступает за «Зенит» с лета 2017 года. По данным портала Transfermarkt.com, покупка футболиста у «Ривер Плейт» обошлась российскому клубу в 15 миллионов евро.
В сезоне-2020/21 аргентинец провел 22 матча за «Зенит», на его счету 2 гола и 4 результативных передачи. Нынешняя стоимость игрока оценивается в 7,5 миллиона евро.
Дополнительная информация:
https://www.sozcu.com.tr/spor/futbol/fenerbahce-transferde-harekata-basladi-boupendza-muriqi-vrsaljko-ve-driussi-6533098/
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