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Дюпин прокомментировал переход Лунева в «Байер»

12:52
Андрей Лунев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Андрей Лунев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Голкипер «Рубина» и сборной России Юрий Дюпин прокомментировал «СЭ» переход вратаря Андрея Лунева в «Байер».

— Звонил Андрею, но он был занят медосмотром и так далее, — рассказал «СЭ» Дюпин. — Потом обменялись с ним голосовыми в WhatsApp. Поздравил его, сказал, что это большое дело. Мы посмотрели, наверное, лет 20 не было отечественных вратарей в хороших зарубежных лигах, в хороших командах. Пожелал Андрею удачи, чтобы он выиграл конкуренцию у Градецки. После начала тренировок договорились созвониться, интересно, как там устроен тренировочный процесс, как его ощущения. Я за Андрея очень сильно рад.

10 июля «Байер» объявил о подписании Лунева на правах свободного агента. С 2017-го до конца июня 2021 года 29-летний футболист играл за «Зенит». В минувшем сезоне он принял участие в 13 матчах и пропустил 14 голов.

Вместе с клубом из Санкт-Петербурга вратарь трижды становился чемпионом России (2018/19, 2019/20, 2020/21) и один раз выигрывал Кубок страны (2019/20).

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Севастиан Терлецкий все материалы автора

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