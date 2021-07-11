Дюпин прокомментировал переход Лунева в «Байер»

Голкипер «Рубина» и сборной России Юрий Дюпин прокомментировал «СЭ» переход вратаря Андрея Лунева в «Байер».

— Звонил Андрею, но он был занят медосмотром и так далее, — рассказал «СЭ» Дюпин. — Потом обменялись с ним голосовыми в WhatsApp. Поздравил его, сказал, что это большое дело. Мы посмотрели, наверное, лет 20 не было отечественных вратарей в хороших зарубежных лигах, в хороших командах. Пожелал Андрею удачи, чтобы он выиграл конкуренцию у Градецки. После начала тренировок договорились созвониться, интересно, как там устроен тренировочный процесс, как его ощущения. Я за Андрея очень сильно рад.

10 июля «Байер» объявил о подписании Лунева на правах свободного агента. С 2017-го до конца июня 2021 года 29-летний футболист играл за «Зенит». В минувшем сезоне он принял участие в 13 матчах и пропустил 14 голов.

Вместе с клубом из Санкт-Петербурга вратарь трижды становился чемпионом России (2018/19, 2019/20, 2020/21) и один раз выигрывал Кубок страны (2019/20).