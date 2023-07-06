В «Торино» опровергли новость об интересе к Карраскалю
Спортивный директор «Торино» Давиде Ваньяти в комментарии для «СЭ» опроверг новость о том, что клуб заинтересован в переходе полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля.
Ранее о возможности аренды нападающего сообщил портал Tuttomercatoweb.
«Интерес «Торино» к Карраскалю — неправда», — сказал Ваньяти «СЭ».
ЦСКА арендовал Карраскаля у «Ривер Плейт» в феврале 2022 года, в июле того же года армейцы выкупили хавбека.
В сезоне-2022/23 колумбиец забил 6 голов и сделал 6 результативных передач в 34 матчах за ЦСКА во всех турнирах. Контракт 25-летнего футболиста с красно-синими действует до конца июня 2026 года.
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