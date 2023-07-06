Шунин: «На тренировках «Динамо» при Йокановиче иногда был балаган»
Голкипер «Динамо» Антон Шунин высказался о работе с бывшим главным тренером бело-голубых Славишей Йокановичем.
«Я считаю, что я должен делать хорошо свою работу, выкладываться по максимуму для команды. Если каждый будет на своей позиции работать так же, пахать и молчать, то дальше уже тренер будет отвечать за всю команду, — цитирует «Чемпионат» Шунина. — Был даже момент на занятии, когда команда не очень хорошо тренировалась, Йоканович остановил всех и сказал: «Вот есть Смолов, Паршивлюк и Шунин, плюс капитан Фомин. Если они вам что-то говорят, вы должны не пререкаться и слушать их. Даже если вы с чем-то не согласны, нужно выкладываться и молчать». У нас иногда на тренировках действительно был балаган. Это никому не нравилось, это влияет на эффективность. Но это не значит, что виноваты только молодые, а опытные — нет».
36-летний Шунин отметил, что после каждого прошедшего сезона у него остается неудовлетворение. В следующем сезоне голкипер рассчитывает на другой результат.
Йоканович возглавлял «Динамо» с июня 2022 года, 14 мая 2023 года 54-летний серб был отправлен в отставку. Новым главным тренером «Динамо» стал чешский специалист Марцел Личка.
По итогам сезона-2022/23 «Динамо» заняло девятую строчку в турнирной таблице чемпионата России, набрав 45 очков. Шунин в прошедшем сезоне провел 26 матчей, пропустил 36 мячей и 7 раз сыграл на ноль.
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15
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