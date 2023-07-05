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5 июля, 23:49

Источник: «Зенит» отказал «Коринтиансу» в аренде Вендела на один сезон

Руслан Минаев
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Вендел.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Зенит» отказался от предложения «Коринтианса» по переходу полузащитника Вендела, сообщает Planeta do Futebol.

По данным источника, бразильский клуб предлагал питерцами аренду хавбека сроком на один год. Отмечается, что «Коринтианс» может включить в сделку по Венделу нескольких игроков, как это было с продажей форварда Юри Альберто.

1 июля главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что клуб разрешил футболисту искать другую команду. 3 июля стало известно, что «Коринтианс» может арендовать футболиста с опцией выкупа в 18 миллионов евро.

Источник: Planeta do Futebol
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Коринтианс
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