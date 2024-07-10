Булыкин: «Соболев может сломаться под давлением болельщиков «Зенита», если игра не пойдет»
Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал слухи о том, что нападающий «Спартака» Александр Соболев близок к переходу в «Зенит».
«Удивляют ли меня такие переходы? Нужно понимать, что такое случается не только в российском футболе, но и в топовых европейских чемпионатах. В ситуации с Соболевым же здесь большой риск, ведь ему придется очень хорошо себя проявить, чтобы болельщики «Зенита» забыли, из какого клуба он пришел. А если игра у Александра не пойдет, то он может сломаться под давлением болельщиков. И это касается не только конкретно Соболева, а вообще любого футболиста, который оказывается в подобной ситуации, что у нас, что в Европе», — цитирует Булыкина «РБ Спорт».
Соболев выступает за «Спартак» с января 2020 года. В минувшем сезоне 27-летний форвард принял участие в 34 матчах за московскую команду во всех турнирах, в которых забил 10 мячей и отдал 9 результативных передач.
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|И
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|О
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1
|Зенит
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2
|Краснодар
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|0-0
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3
|Динамо
|0
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|0
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|0-0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
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5
|Спартак
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|0-0
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6
|ЦСКА
|0
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|0-0
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7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Рубин
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|0
|0
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|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
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|0-0
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10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Факел
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Оренбург
|0
|0
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|0-0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
|0
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|0
|0
|0-0
|0
|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
|- : -