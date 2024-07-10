Кержаков объяснил, почему Песьяков пропустил гол от «Зенита» в заключительном туре РПЛ

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков поделился мнением о голе Артура, который принес петербургской команде чемпионство в прошедшем сезоне РПЛ.

«У Артура сумасшедшая радиоуправляемая пушка, после его ударов мяч всегда падает вниз. Я его перед каждым матчем просил чаще бить. Если разбирать именно этот гол, то в момент удара Серый [Песьяков] завалил корпус влево, а мяч в последний момент вильнул вниз, поэтому попал ему не в ладонь, а в косточку. Отсюда и такой отскок», — приводит Sport24 слова Кержакова.

В сезоне-2023/24 сине-бело-голубые в шестой раз подряд выиграли чемпионат России. Однако чемпионские медали разыгрывались в заключительном туре, где «Зенит» встречался с «Ростовом».