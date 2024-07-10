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Кержаков объяснил, почему Песьяков пропустил гол от «Зенита» в заключительном туре РПЛ

Алина Савинова
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Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков поделился мнением о голе Артура, который принес петербургской команде чемпионство в прошедшем сезоне РПЛ.

«У Артура сумасшедшая радиоуправляемая пушка, после его ударов мяч всегда падает вниз. Я его перед каждым матчем просил чаще бить. Если разбирать именно этот гол, то в момент удара Серый [Песьяков] завалил корпус влево, а мяч в последний момент вильнул вниз, поэтому попал ему не в ладонь, а в косточку. Отсюда и такой отскок», — приводит Sport24 слова Кержакова.

В сезоне-2023/24 сине-бело-голубые в шестой раз подряд выиграли чемпионат России. Однако чемпионские медали разыгрывались в заключительном туре, где «Зенит» встречался с «Ростовом».

Источник: Sport24
Михаил Кержаков
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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6
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7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
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