Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:50

В «Спартаке» уверены, что клуб успеет выполнить требования МВД для максимальной посещаемости в 2023 году

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов в комментарии для «СЭ» выразил уверенность, что клуб успеет установить СКУД согласно требованиям МВД для максимальной вместимости «Открытии Банк Арены» на домашних матчах в 2023 году.

— Успеет ли клуб установить СКУД необходимого образца для повышения максимальной вместимости стадиона в 2023 году?

— Успеет. Уже идет тестирование системы. До возобновления сезона все необходимые работы будут завершены.

В начале 2022 года стало известно, что стадион «Открытие Банк Арена» не в полной мере соответствует требованиям приказа МВД номер 1092. Максимальная вместимость стадиона на домашних матчах клуба составляла 15 тысяч зрителей

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Дмитрий Зеленов
1
4
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Дзюба и «Торпедо»: токсичный ветеран или спаситель?
Посол заявил, что запрет флагов России и Белоруссии на Australian Open является политизацией спорта
В Германии назначили нового министра обороны
Что известно об Алмазе Сафине, ставшем Героем России посмертно
Шойгу указал на необходимость синхронизации сроков прибытия военных и техники в Донбасс
Украинский синдром. Анатомия современного военного противостояния
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
В «Спартаке» отреагировали на многочисленные слухи вокруг Промеса
«Химки» пообещали календари первым 20 болельщикам, которые оформят Fan ID
В «Спартаке» заявили, что договоры с новыми футболистами будут защищены юридически
Комбаров: «Сможет ли Рассказов проявить себя в «Крыльях»? Все в его руках!»
Агент Сычевого прокомментировал информацию о том, что его клиенту предлагали сменить гражданство с российского на украинское
Полузащитник «Крыльев Советов» Ежов: «В восьмерке по итогам чемпионата будем, будет хорошо»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Спартаке» заявили, что договоры с новыми футболистами будут защищены юридически

«Химки» пообещали календари первым 20 болельщикам, которые оформят Fan ID
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости