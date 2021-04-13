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В «Спартаке» рассказали, как начался конфликт фанатов и Гильерме в дерби

19:43
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Представители «Спартака» рассказали о конфликте болельщиков красно-белых с вратарем «Локомотива» Гильерме.

— Конфликт Гильерме и болельщиков длится уже около четырех лет. В следующий раз могут быть серьезные последствия. Есть какой-то рычаг воздействия, чтобы это прекратить?

— Работа ведется. Ответственность здесь лежит на обеих сторонах, в том числе и на вратаре «Локомотива». Наш пресс-атташе был на бровке и стал свидетелем этого эпизода, — сказал глава департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов

Ярослав Кулемин (пресс-атташе «Спартака»):

— Антон прав, здесь некая дорога с двусторонним движением. Конкретно в последнем до момента, когда мы пропустили гол, и вратарь «Локомотива» начал бежать к нашей трибуне, никаких персональных оскорблений в его адрес не было. Есть видео, которое все видели, где он выступает с бутылкой под гул трибун. Естественно, когда трибуны увидели этот рывок Гильерме, они забеспокоились за его состояние. До этого момента никаких оскорблений в его адрес не было. Этот эпизод показывает, что и игроки должны осознавать груз ответственности, который на них лежит.

Антон Фетисов:

— Добавлю, что никакое поведение игрока не может оправдать расистские выкрики. Надо понимать, что в последних случаях массового скандирования не было. Клуб работает с болельщиками. Да и сами болельщики стараются не допустить оскорблений на расовой почве.

— Артур Генрихович говорил, что если подобные вещи повторяются, то можно подойти к судье. Если будет два предупреждения, то команда уходит с поля. Будет ли это донесено до игроков в будущем?

— Да, это задача представителей клуба. Нужно доносить информацию не только до болельщиков, но и говорить с игроками...

«Спартак» за оскорбления на расовой почве болельщиками вратаря «Локомотива» Гильерме наказан штрафом в 500 тысяч рублей и одним домашним матчем без зрителей условно с испытательным сроком до конца сезона-2021/22.

(Артем Бухаев)

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