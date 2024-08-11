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Сегодня, 18:55

В «Спартаке» рассказали о состоянии Чернова и Зобнина перед матчем с «Ахматом»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов поделился мнением о состоянии защитника Никиты Чернова и хавбека Романа Зобнина.

— Чернов получил повреждение в прошлом матче, Зобнин продолжает восстановление, — сказал Зеленов.

Сообщалось, что нападающий Александр Соболев, защитники Алексис Дуарте и Чернов, полузащитник Зобнин не приехали с командой на матч 4-го тура РПЛ с «Ахматом».

Матч пройдет в Москве и начнется в 20:00 мск. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 4 1 0 3 3-10 3
14
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
15
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
16
 Факел 4 0 1 3 1-7 1
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9.08 18:30
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 1 : 0
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Ростов – Рубин
 1 : 1
10.08 15:00
Локомотив – Динамо Мх
 2 : 0
10.08 17:30
Зенит – Динамо
 1 : 0
10.08 17:30
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Краснодар – ЦСКА
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11.08 20:00
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