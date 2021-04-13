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В «Спартаке» отреагировали на решение КДК РФС перенести рассмотрение «дела Сухины»

19:45
Станислав Сухина. Фото ФК «Локомотив».
Станислав Сухина. Фото ФК «Локомотив».
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Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал «СЭ» решение КДК РФС перенести заседание по «делу Сухины» на пятницу, 16 апреля.

— Сухина сейчас находится за границей, по согласованию с обоими клубами было принято решение перенести заседание на пятницу. Как относитесь к такому решению?

— Мы ждем пятницы, — заявил Фетисов «СЭ».

— У вас есть понимание, насколько долго Сухина находился в судейской? С какой целью?

— С нашей стороны неэтично будет это обсуждать. Естественно, мы предоставим все материалы в том объеме, в котором потребуется.

— Это единственный ролик, который у вас есть?

— В социальных сетях название ролика «За кадром». Он был смонтирован для вокругматчевой программы. Из действующих лиц там не только Сухина. Там все, что происходило вокруг матча. Эта рубрика популярна у наших болельщиков. Естественно, материалов у нас гораздо больше, чем мы выкладываем.

Начальник «Локо» Станислав Сухина заходил в судейскую комнату перед матчем 25-го тура Тинькофф чемпионата России «Локомотив» — «Спартак» (2:0), что запрещено регламентом.

В связи с этим «Спартак» также инициировал разбирательство в отношении главного арбитра встречи Кирилла Левникова.

(Артем Бухаев)

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