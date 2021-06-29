В «Спартаке» рассчитывают, что Маслов вернется к старту сезона
18:39
Пресс-атташе «Спартака» Ярослав Кулемин рассказал о состоянии здоровья защитника команды Павла Маслова.
«Маслов работает на сборе в Австрии индивидуально с физиотерапевтом из-за рецидива травмы, полученной в конце прошлого сезона, — сказал Кулемин. — Она беспокоила его давно — это не связано с нагрузками на текущем сборе.
Играть в товарищеских матчах здесь он не будет. Рассчитываем, что он вернется в строй к официальному старту сезона".
21-летний футболист в прошлом сезоне провел 28 матчей за «Спартак» во всех турнирах и сделал один результативный пас.
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