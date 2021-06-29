Газизову отказали в переводе дела со «Спартаком» в суд общей юрисдикции

Арбитражный суд Москвы отказал бывшему генеральному директору «Спартака» Шамилю Газизову в переводе рассмотрения иска стороны АО «Капитальные Активы» к «Спартаку» и Газизову в суд общей юрисдикции, сообщает ТАСС.

11 июня суд в Уфе удовлетворил иск Газизова к «Спартаку» с требованием взыскать задолженность по выходному пособию, проценты и компенсацию морального вреда. Столичный клуб выплатил Газизову лишь 99,2 млн рублей из 399,2 млн, которые он должен был получить в соответствии с дополнительным соглашением к трудовому договору.

Ранее сообщество «Капитальные активы» подало иск в отношении «Спартака» на сумму 88,3 млн рублей. Истец требует признать недействительным решение о выплате данной суммы Газизову в качестве компенсации за досрочное расторжение трудового договора.

52-летний Шамиль Газизов работал в «Спартаке» с 10 июля по декабрь 2020 года. Сейчас он занимает пост гендиректора в «Уфе». До этого он работал в «Уфе» с 2010 года.