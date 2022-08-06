В «Спартаке» подтвердили, что «Лукойл» хочет приобрести права на домашнюю арену клуба

Гендиректор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о ситуации вокруг домашнего стадиона команды.

«Лукойл» правда пытается приобрести права на «Открытие банк Арену». Переговоры ведутся. Да, это правда.

City football group продолжает следить за ситуацией в «Спартаке»? Спросите у них. Я с ними контактировал, был продуктивный диалог. Если мы продолжим с ними хотя бы вести диалог, это нам не помешает. Когда последний раз с ними общались? Периодически общаемся на уровне личностного характера.

Сохранит свою должность Федун? Я уже говорил — я очень на это надеюсь.

Вы знаете, была информация, что работа по изменению состава акционеров в «Спартаке» идет. Что это значит? Это смена акционеров, перераспределение акций. Если меняется акционер или меняется состав акций, то проводится общее собрание акционеров, по результату которого принимается решение в том числе по выбору состава совета директоров.

Когда ждать новостей? Думаю, в сентябре», — заявил Мележиков.

26 июля появилась информация, что владелец клуба Леонид Федун может в ближайшее время покинуть пост председателя совета директоров «Спартака». Управлением клуба может заняться представитель титульного спонсора клуба, первый вице-президент компании «Лукойл» Александр Матыцин, при этом Федун останется миноритарным владельцем акций клуба.