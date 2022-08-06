Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о своей позиции по платным обращениям в ЭСК и том, что будет с полузащитником Остоном Уруновым.

— Ваша позиция по платным обращениям в ЭСК?

— Моя позиция неотрицательная. Станет платной — хорошо. Главное, чтобы подачи были обоснованными.

— Что будет с Уруновым?

— Он тренируется с молодежной командой. Его агент ищет ему клуб. Мы на него, в целом, не рассчитываем.

— Кофрие перестал играть. Рассматриваете его продажу?

— Это вопросы к тренеру. У нас не только Кофрие всегда не играет. Стартовый состав и замены определяет тренер. В дальнейшем мы ближе к зиме переговорим, кто на кого рассчитывает и будем дальше определяться. Кофрие — игрок состава, тренер на него рассчитывает.

Контракт Урунова со «Спартаком» рассчитан до лета 2025 года. В московском клубе он играет с 2020 года. За команду он провел 9 матчей и забил 1 гол.