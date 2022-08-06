Гуренко считает, что одной из главных проблем «Краснодара» является отсутствие лидеров в команде

Бывший футболист «Локомотива» Сергей Гуренко считает, что отсутствие лидеров является одной из главных проблем «Краснодара».

Сегодня, 6 августа «Краснодар» сыграет против «Локомотива» в рамках 4-го тура РПЛ.

«Мне кажется, проблемы «Краснодара» кроются в резком омоложении команды. Сейчас её будет постоянно колбасить. Удачные игры будут чередоваться с провальными. На мой взгляд, переход стоило делать более плавным. Сейчас у «быков» нет лидеров, дядек в раздевалке, которые могли бы подсказывать молодым. Матвей Сафонов — лидер на своей позиции. Но лидер команды — немного иная вещь», — приводит RT слова Гуренко.

Начало матча «Краснодар» — «Локомотив» запланировано на 20.00 по московскому времени.