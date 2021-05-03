Александр Селихов: «Впереди у «Спартака» еще два финала»

Голкипер «Спартака» Александр Селихов поделился впечатлениями после матча 28-го тура Тинькофф чемпионата России против «Арсенала» (2:1).

«Ощущения от игры положительные, потому что смогли добыть три очка в тяжелом матче. Дальше у нас еще два финала, нужно настраиваться.

Стоит ли ждать меня еще на поле в этом сезоне? Мы обсуждали это с Тедеско еще в межсезонье. Он сказал мне быть всегда готовым сыграть. Если что-то случится, нужно быть в тонусе и суметь заменить", — сказал Селихов.

В составе победителей отличились Александр Соболев и Джордан Ларссон. Хозяева отличились благодаря автоголу Ильи Кутепова.

(Севастиан Терлецкий)