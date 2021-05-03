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В «Спартаке» подчеркнули, что сливы информации не дискредитируют клуб

19:38

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов рассказал, как руководство отреагирует на слив информации о клубе в социальных сетях.

— Будете как-то отвечать на сливы в телеграм-каналах?

— Это не дискредитирует клуб, а просто создает некоторые сложности. Дело в том, что были взломаны почтовые ящики руководителей. Защита в нашем клубе очень сильная, но по итогу мы ее улучшили. Многая информация была известна и ранее, а некоторая вызывает только вопросы. Например, документы и справки без печати.

— Будет ли «Спартак» обращаться в органы?

— Поживем, увидим.

(Артем Калинин)

Арсенал Т — Спартак

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