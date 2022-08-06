В «Спартаке» отреагировали на решение «Факела» не обращаться в ЭСК до конца сезона

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал решение «Факела» не обращаться в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) до конца сезона РПЛ-2022/23.

«Факел» не будет обращаться в ЭСК? Если вы помните, мы обращались в ЭСК и не обращались. Сейчас мы придерживаемся тактики, что лучше обращаться в ЭСК, потому что тогда нам хотя бы объяснят логику того или иного решения. Обращения в ЭСК станут платными? Это полный маразм. Это работа ЭСК. Что значит платные обращения? Тогда экономически мотивированы будут ЭСК. Они же не деньги должны зарабатывать на этом, а давать экспертизу. Это их работа", — сказал Зеленов «СЭ».

Ранее капитан и защитник «Спартака» Георгий Джикия и нападающий Александр Соболев больше остальных задавали вопросы на семинаре судейского комитета Российского футбольного союза (РФС), организованном для команды.

Также 27 июля стало известно, что ЭСК признала ошибочным решение судьи Левникова не удалять Соболева в матче 2-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Спартак» (1:4).