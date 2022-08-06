В «Спартаке» ответили на вопрос, уйдет ли Леонид Федун из клуба

Гендиректор «Спартака» Евгений Мележиков в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос о возможном уходе владельца красно-белых Леонида Федуна из команды.

— Глобальные изменения в «Спартаке»? Посмотрим. Дай Бог, будем являться частью этих сдвигов.

— Федун уходит?

— Не знаю. Я надеюсь, что нет. Леонид Арнольдович очень многое сделал для «Спартака». Почему я должен говорить, что его уход — это хорошо? Это нехорошо. Такое возможно в скором времени? Посмотрим. Что будет, то будет. На что я не могу повлиять, я об этом не думаю, — сказал Мележиков «СЭ».

26 июля появилась информация, что владелец клуба Леонид Федун может в ближайшее время покинуть пост председателя совета директоров «Спартака». Управлением клуба может заняться представитель титульного спонсора клуба, первый вице-президент компании «Лукойл» Александр Матыцин, при этом Федун останется миноритарным владельцем акций клуба.

06.08.2022 | Краснодар — Локомотив