Президент «Урала» Иванов отреагировал на возможные платные обращения в ЭСК РФС

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, что думает по поводу возможного введения платного обращение в ЭКС РФС.

— Платные обращения в ЭСК? «Факел» недавно написал, что не будут обращаться, а мы будем. Нам хочется это делать не для того, чтобы наказали судью. Он тоже может ошибиться, он человек. Но нам хочется понимать, почему не поставили с «Краснодаром» пенальти, например. Мы обратились, нам объяснили. А когда мы не понимаем и не знаем, как объяснить ребятам, это неправильно. Мы будем обращаться для того, чтобы нам объясняли.