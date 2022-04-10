Тренер «Арсенала» Божович назвал Безбородова одним из лучших судей в РПЛ

Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович после матча 24-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (0:3) подвел итоги встречи.

По словам черногорского специалиста, он не хотел бы комментировать судейство, однако назвал Владислава Безбородова одним из лучших судей в РПЛ.

«Мы мало контролировали мяч. Приходилось отбиваться во втором тайме, — отметил Божович. — Мы много потеряли в единоборстве. Первый тайм был неплохой, но «Спартак» заслужил победу по итогу второго тайма.

Отмененный гол? Если судья отменил, что я могу сказать? Я не хочу это комментировать. Судья — один из лучших в России. У меня есть вопросы к ВАР. Хотели придумать какой-то пенальти. Вот это не понятно. А во всем остальном — вопросов нет".