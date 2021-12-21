В «Спартаке» опровергли интерес к защитнику «Андерлехта»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал слухи о том, что московский клуб близок к покупке защитника «Андерлехта» Микаэля Мурильо.

«Информация об интересе к Мурильо не соответствует действительности», — сказал Зеленов «СЭ».

Ранее появилась информация, что московский клуб заплатит за футболиста 2,5 миллиона евро.

В текущем сезоне 25-летний панамец провел 23 матча во всех турнирах, в которых забил гол и сделал 6 результативных передач.