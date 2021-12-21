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Источник сообщил, что защитник «Андерлехта» Мурильо близок к переходу в «Спартак»

16:32
Микаэль Мурильо. Фото Instagram
Микаэль Мурильо. Фото Instagram
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Защитник «Андерлехта» Микаэль Амир Мурильо близок к переходу в «Спартак». Стороны уже согласовали сумму трансфера, которая составит 2,5 миллиона евро (плюс бонусы), сообщает Walfoot.

При этом общая сумма бонусов может вырасти до 1 миллиона евро. Стороны обсуждают последние детали сделки.

В текущем сезоне 25-летний панамец провел 23 матча во всех турнирах, в которых забил гол и сделал 6 результативных передач. Его контракт с бельгийским клубом рассчитан до лета 2025 года.

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Иван Шитик все материалы автора

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