Источник сообщил, что защитник «Андерлехта» Мурильо близок к переходу в «Спартак»

Защитник «Андерлехта» Микаэль Амир Мурильо близок к переходу в «Спартак». Стороны уже согласовали сумму трансфера, которая составит 2,5 миллиона евро (плюс бонусы), сообщает Walfoot.

При этом общая сумма бонусов может вырасти до 1 миллиона евро. Стороны обсуждают последние детали сделки.

В текущем сезоне 25-летний панамец провел 23 матча во всех турнирах, в которых забил гол и сделал 6 результативных передач. Его контракт с бельгийским клубом рассчитан до лета 2025 года.