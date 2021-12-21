Соловьев: «Динамо» надеется на долгосрочное сотрудничество со Шварцем»

Председатель совета директоров «Динамо» Юрий Соловьев заявил, что московский клуб надеется на долгосрочное сотрудничество с главным тренером команды Сандро Шварцем.

«Динамо» надеется на долгосрочное сотрудничество со Шварцем, — приводит слова Соловьева «Интерфакс». — Конечно, в жизни нет ничего постоянного, все меняется, люди приходят и уходят. Но мы должен заложить такой фундамент, чтобы приходящие за нами продолжили эту работу, а не развалили ее».

По его словам, Шварцу комфортно в России.

«Я знаю не так много людей, которые сразу привозят в Россию свои семьи, отдают детей в школу. У Сандро маленькие дети, которые, ходят на матчи постоянно, и очень радостно их видеть на стадионе. Шварц — «наш». Он себя здесь чувствует комфортно, адаптируется к российским условиям. У него замечательное чувство юмора. Всегда очень жду его выступления перед командой после встреч, когда в эмоциональные моменты вступает его итальянская половина. Хорошо, что мы единомышленники, видим развитие «Динамо» одинаково и двигаемся по жизни вместе», — сказал он.

После 18 туров Тинькофф РПЛ «Динамо» набрало 36 очков и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на два балла.