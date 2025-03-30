Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

30 марта 2025, 19:36

Источник: Станкович попросил «Спартак» продать Хлусевича и не рассчитывает на Мангаша

Игнат Заздравин
Корреспондент

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович попросил руководство красно-белых расстаться с защитником команды Даниилом Хлусевичем, сообщает журналист Иван Карпов.

Кроме того, сербский специалист не рассчитывает на португальца Рикарду Мангаша.

В текущем сезоне 24-летний Хлусевич провел 14 матчей во всех турнирах, не отличившись результативными действиями. На счету 27-летнего Мангаша один гол в 15 матчах за красно-белых.

«Спартак» сыграл вничью с «Ахматом» (0:0) в 22-м туре РПЛ. Команда с 44 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ и на пять очков отстает от лидирующего «Краснодара».

Источник: https://t.me/karpinside/35269
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Даниил Хлусевич
Деян Станкович
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Рикарду Мангаш
Читайте также
Дмитриев указал на четкое заявление Трампа о саботаже Зеленским мира на Украине
«Тренеришка», Дзюба, обвинения в охоте за деньгами. Что случилось с новым тренером «Спартака» Карседо в первый его день в команде
Турнир Australian Open 2026 стартует в Мельбурне 18 января
Интернет-энциклопедии «Википедия» исполнилось 25 лет. Что нужно знать
Оргкомитет Олимпиады в Милане презентовал официальный логотип
Юрист рассказал о праве приставов срезать с петель дверь в квартиру Долиной
Популярное видео
Большое интервью Дзюбы. Обо всем, кроме футбола!
Большое интервью Дзюбы. Обо всем, кроме футбола!
«Селтик» — «Рома»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Рома»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Базель» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Базель» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Бранн» — «Фенербахче»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Бранн» — «Фенербахче»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Лудогорец» — ПАОК: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Лудогорец» — ПАОК: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Штурм» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Штурм» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетик» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетик» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Пафос»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Пафос»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Наполи»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Наполи»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Аякс»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Аякс»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Челси»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Челси»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Атлетико»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Атлетико»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Славия»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Славия»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Марсель»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Марсель»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 22-й тур: матчи после международной паузы в марте 2025 года
ЭСК признала верным решение Кукуляка назначить пенальти в матче «Химки» — «Пари НН»
Шалимов будет спасать «Факел» от вылета. Воронежцы доверились тренеру, не работавшему с 2022-го
Каманцев высказался о возможной мошеннической схеме в судействе: «Создает фантастические риски»
Олег Романцев: «Не вижу, в чем «Краснодар» и «Зенит» превосходят «Спартак»
«Акрон» — «Ростов»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • volish17

    Игроки , которые сидят в запасе , должны ждать свой шанс и приносить пользу команды , если выходят на замену. Если ты не готов к этому марально и не усиливаешь команду , то лучше сказать друг другу прощай без обид ..

    31.03.2025

  • vvi432

    И купить Месси...

    31.03.2025

  • alex-ls

    возьми

    31.03.2025

  • AnTaras

    Крайних нашёл?:grinning: Почему именно сейчас, а не зимой?

    31.03.2025

  • zg

    От Гарсии плевался,но он хоть под перекладину вмазал!На Солари надеялся,а он вышел и полный ноль!

    31.03.2025

  • Andrey Vladimirovich

    По Хлусевичу вопрос, а вот по Мангашу - на выход. Сегодня сыграл очень плохо.

    30.03.2025

  • E S

    С Ростовом будет ещё тяжелее. Хлусевича продавать, а Абену оставлять - нонсенс! Гарсия пока, пустое место.

    30.03.2025

  • kim-1965

    Станк после перерыва успел потерять 50% очков, и еще чего-то просит. Надеюсь, в руководстве Спартака хватит ума не обращать внимания на тормоза

    30.03.2025

  • zoolord

    Вообще непонятно было, зачем брали Мангаша. Его давно уже нужно убирать, сколько он сегодня накосячил вместе с Литвиновым. С Хлусевичем сложнее, у него паспорт и русской замены ему нет. На ненаховых, сильяновых и тикнизянов мы все вчера насмотрелись. Или просто придется на скамейке держать кого-нибудь из дубля.

    30.03.2025

  • zg

    Деян ты ахренеел?!Мангаша взяли тебе и при тебе!Как так!?

    30.03.2025

  • som173

    Угальде в прошлом годе не везло, так быват иногда. Но мастерство у нево смотрелось. А Гарсия ваще шлак, на катором Стан нехило так наварилси. Если кто то думат что Ливай игрок, то тот ниче не сечет в футболе. Хе-хе!

    30.03.2025

  • Darkman79

    Там 70 процентов команды можно продавать и забыть как страшный сон))

    30.03.2025

  • TORO

    :rofl::rofl::rofl: Он перепутал фамилию - он хотел сказать Е'бане :rofl::rofl::rofl:

    30.03.2025

  • Tito88

    Не знаю кто-такой Абане, знаю суринамца Абена, который по факту полирует скамейки на разных стадионах. А вот чем тебе Ливай Гарсия не угодил не пойму. Человек только третью игру провёл за клуб и сегодня уж точно обедню не испортил, не хуже Угальде точно. В прошлом году глоры после каждой игры точно так же про Угальде говорили, а сейчас язык в жопу засунули. Не торопись с выводами.

    30.03.2025

  • TORO

    А чо, трансвестита Мангаша ещё не продали?... Я задумался о причинах...

    30.03.2025

  • TORO

    Костя, тебе погоняло надо было сделать "Вырви глаз"!) Потому что читать невозДможно. Дальше сам поймешь. Надеюсь.

    30.03.2025

  • Valekka

    Я бы попросил ЦСКА купить Хлусевича-хороший игрок.Отличный левый вингер.Ну,не подошёл Спартаку,ничего не значит!!!

    30.03.2025

  • TORO

    Ещё и корешЬ. Он серьезно.

    30.03.2025

  • spar001

    он совсем недавно и на Дуарте не рассчитывал...

    30.03.2025

  • Леший

    Либо в Спартаке по-прежнему "течёт", либо очередная "утка" от "журналиста" Карпова. Третьего не дано.

    30.03.2025

  • andy1962

    идиотизм от Станковича. Любая команда с удовольствием возьмет Хлуса. Чем молдаван Рябчук лучше Хлусевича?

    30.03.2025

  • som173

    Тваи бы вапросы нормальному тренеру. А хряку на Стану на все плювать, он юабосы любит пилить, где то с продаж, где то с пакупок, но свой гешевт имет всегда. Но пока в Лукойле заправляют дилетанты, Спартак так и буит глыбоко в опе. Хе-хе!

    30.03.2025

  • som173

    А мож Лукойлу продать Стана? Ну видно же, что он недотренер. Ну не считать же тренером чувака, все мастерство каторова обнимашки с игроками и скакание на бровке. Были у нас таки же прихиндеи и че? Многа выграли? Хе-хе!

    30.03.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Если будут играть, как сегодня, то и Станковича на следующий сезон может уже не быть.

    30.03.2025

  • Симон Вирсаладзе

    РовесТник? Серьёзно?

    30.03.2025

  • Эрик Стейн

    Мангаш и Хлусевич понятно-не попадают в состав....а Абена тебе зачем?....Как подходили к трансферному окну-чья протекция была взять Гарсию?Как готовились к возобновлению чемпионата-если спустя месяц-а стабильной игры и реализации нет?

    30.03.2025

  • Konstantin

    Помню Хлус троллил, подьебывал в роликах Станковича, шутил, подкалывал после матчей, как будто это его ровестник и корешь. Без субординации. Как только Станкович пришел в Спартак. Сразу надо было избавлятся от таких шутников! Странно что только сейчас дошло. Но после подколок, Дерево сразу место в составе петерчло и не видно и не слышно его!

    30.03.2025

  • И Угальде с Мартинсом)

    30.03.2025

    • Мостовой считает, что «Спартак» не смог обыграть «Ахмат» из-за качества газона в Грозном

    Мостовой предложил «Факелу» назначить новым главным тренером Абаскаля
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 18 12 4 2 37-12 40
    2
    		 Зенит 18 11 6 1 34-12 39
    3
    		 Локомотив 18 10 7 1 39-23 37
    4
    		 ЦСКА 18 11 3 4 30-17 36
    5
    		 Балтика 18 9 8 1 24-7 35
    6
    		 Спартак 18 8 5 5 26-23 29
    7
    		 Рубин 18 6 5 7 16-22 23
    8
    		 Ахмат 18 6 4 8 22-25 22
    9
    		 Акрон 18 5 6 7 22-26 21
    10
    		 Динамо 18 5 6 7 27-26 21
    11
    		 Ростов 18 5 6 7 15-20 21
    12
    		 Кр. Советов 18 4 5 9 20-33 17
    13
    		 Динамо Мх 18 3 6 9 8-21 15
    14
    		 Пари НН 18 4 2 12 12-28 14
    15
    		 Оренбург 18 2 6 10 17-29 12
    16
    		 Сочи 18 2 3 13 16-41 9
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    27.02 19:30 Зенит – Балтика - : -
    28.02 12:00 Оренбург – Акрон - : -
    28.02 14:30 Динамо Мх – Рубин - : -
    28.02 17:00 Локомотив – Пари НН - : -
    28.02 19:30 Краснодар – Ростов - : -
    1.03 14:00 Динамо – Кр. Советов - : -
    1.03 16:30 Сочи – Спартак - : -
    1.03 19:00 Ахмат – ЦСКА - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 11
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 9
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 11
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 7
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 16 1 2
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 16 1 6
    Йонуц Неделчару
    Йонуц Неделчару

    Акрон

    		 17 1 4
    Вся статистика

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости