Источник: Станкович попросил «Спартак» продать Хлусевича и не рассчитывает на Мангаша

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович попросил руководство красно-белых расстаться с защитником команды Даниилом Хлусевичем, сообщает журналист Иван Карпов.

Кроме того, сербский специалист не рассчитывает на португальца Рикарду Мангаша.

В текущем сезоне 24-летний Хлусевич провел 14 матчей во всех турнирах, не отличившись результативными действиями. На счету 27-летнего Мангаша один гол в 15 матчах за красно-белых.

«Спартак» сыграл вничью с «Ахматом» (0:0) в 22-м туре РПЛ. Команда с 44 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ и на пять очков отстает от лидирующего «Краснодара».