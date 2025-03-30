Источник: Станкович попросил «Спартак» продать Хлусевича и не рассчитывает на Мангаша
Главный тренер «Спартака» Деян Станкович попросил руководство красно-белых расстаться с защитником команды Даниилом Хлусевичем, сообщает журналист Иван Карпов.
Кроме того, сербский специалист не рассчитывает на португальца Рикарду Мангаша.
В текущем сезоне 24-летний Хлусевич провел 14 матчей во всех турнирах, не отличившись результативными действиями. На счету 27-летнего Мангаша один гол в 15 матчах за красно-белых.
«Спартак» сыграл вничью с «Ахматом» (0:0) в 22-м туре РПЛ. Команда с 44 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ и на пять очков отстает от лидирующего «Краснодара».
Источник: https://t.me/karpinside/35269
