В «Спартаке» объяснили реакцию фанатов на жесты Гильерме

Представители «Спартака» рассказали о конфликте болельщиков красно-белых с вратарем «Локомотива» Гильерме.

— Болельщики «Спартака» остались недовольны именно этими двумя эпизодами: забегом и жестами с бутылкой?

Ярослав Кулемин, пресс-атташе «Спартака»: «Он не просто бежал, но еще и продемонстрировал жест, который ясно давал понять, как он относится ко всем собравшимся на гостевой трибуне. Потом он повторил его же с бутылкой. Остались недовольны еще и тем, зачем он это сделал»

Антон Фетисов, глава департамента «Спартака» по связям с общественностью: «Исходя из санкций, не только болельщики остались недовольны, но еще и члены КДК. Есть какие-то морально-этические вещи, нарушение которых воспринимается примерно одинаково»

«Спартак» за оскорбления на расовой почве болельщиками вратаря «Локомотива» Гильерме наказан штрафом в 500 тысяч рублей и одним домашним матчем без зрителей условно с испытательным сроком до конца сезона-2021/22. Сам футболист дисквалифицирован на два матча.

(Артем Бухаев)