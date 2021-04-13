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В «Спартаке» предположили, почему Левников не допустил ни одной ошибки

20:00
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Глава департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов рассказал, почему, по его мнению, у арбитра Кирилла Левникова не зафиксировано ни одной ошибки.

— Левников — единственный судья, который не допустил ни одной ошибки. Почему?

— Возможно, потому что он хорошо судит, — сказал Фетисов.

Экспертно-судейский комитет Российского футбольного союза 13 апреля оценил работу арбитра Кирилла Левникова в матче 25-го тура Тинькофф чемпионата России «Локомотив» — «Спартак» (2:0). Все решения арбитра были признаны верными. Красно-белые просили ЭКС оценить три эпизода этого матча.

(Артем Бухаев)

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