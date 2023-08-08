В «Спартаке» объяснили, почему обратились в ЭСК РФС по поводу эпизода с Литвиновым

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов в разговоре с журналистами ответил на вопрос о том, почему клуб обратился в ЭСК РФС по эпизоду с назначением штрафного за эпизод с Русланом Литвиновым в матче 3-го тура РПЛ против «Рубина».

«Это решение ЭСК РФС. Мы обратились туда не потому, что хотим жаловаться и так далее. Мы это матч выиграли. Просто хотелось бы, чтобы болельщики поняли, почему судья принял такое решение. Эпизод был внутри штрафной площади. Насколько мы понимаем, был нарушен протокол ВАР. Очевидно, что раз эпизод был внутри штрафной, этот эпизод был с назначением или неназначением пенальти. Поэтому мы хотели, чтобы эксперты дали оценку этому эпизоду и объяснили болельщикам, почему было принято такое решение. Но раз ЭСК не хочет этого делать — это воля ЭСК», — сказал Зеленов журналистам.

Главный арбитр встречи Евгений Кукуляк назначил штрафной удар, хотя ни один из телеповторов не давал четкого понимания, что спартаковец Руслан Литвинов сфолил в борьбе с хавбеком казанцев Маратом Апшацевым. Однако этот эпизод не оказал ключевого влияния на исход встречи: во втором тайме красно-белые забили три гола и уверенно победили «Рубин».