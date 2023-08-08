Гладилин объяснил, почему РФС назвал Семака лучшим тренером сезона-2022/23

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин заявил, что наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак получил приз лучшему тренеру сезона-2022/23 за счет стабильного выступления в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Таких специалистов достаточно много, кто способен выдать серию хороших матчей в сезоне. Тренер, который признается лучшим, должен показывать стабильный результат в течение всего чемпионата. Вот, Федотов — тоже кандидат, выиграл Кубок и занял второе место. Если бы приз лучшему тренеру присудили Федотову — я бы тоже согласился. А остальные — не проходят под критерий лучшему тренеру всего сезона, на мой взгляд», — приводит слова Гладилина «Газета.Ru».

Семак является главным тренером «Зенита» с 2018 года. Под руководством 47-летнего специалиста клуб из Санкт-Петербурга пять раз подряд выигрывал чемпионат России, четыре раза подряд становился обладателем Суперкубка и один раз завоевывал Кубок страны.