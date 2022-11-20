В «Спартаке» довольны работой Абаскаля в первой части сезона

Генеральный директор московского «Спартака» Евгения Мележиков в беседе с корреспондентом «СЭ» после премьеры фильма «Пионеротряд подвел предварительные итоги работы главного тренера Гильермо Абаскаля, возглавившего команду в июне.

— Мы очень довольны результатами команды, результатами работы тренерского штаба. Как работает тренер видно каждый день: начинает рано, заканчивает поздно. С большой ответственностью подходит к работе, подготовке тренировочного процесса, разбору предстоящего соперника. Работа Абаскалем и его штабом выстроена на высоком уровне, — сказал Мележиков.

«Спартак» после 17 туров чемпионата РПЛ занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть очков. Кроме того, красно-белые досрочно обеспечили себе выход в плей-офф Кубка России.

В пятницу «Спорт-Экспресс» и «Спартак» в Москве представили документальный фильм «Пионеротряд», посвященный победе команды под руководством Георгия Ярцева в чемпионате России в 1996 году.