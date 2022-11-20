Гендиректор «Спартака» рассказал о трансферной политике клуба в зимнее окно

Генеральный директор московского «Спартака» Евгения Мележиков в беседе с корреспондентом «СЭ» после премьеры фильма «Пионеротряд», посвященного победе «Спартака» в чемпионате России 1996 года.

— Главный тренер здесь ключевая фигура. Согласие на приобретение того или иного игрока дает он, и без его одобрения игрок в команду куплен быть не может. Но главный тренер должен обосновать, почему те или иные позиции требуют усиления. Это будет сделано по окончании первой части сезона. Позиции для нас более-менее понятны, поэтому проработка ведется параллельно, — сказал Мележиков.

По словам функционера, в «Спартаке» учитывают скорое возвращение в строй травмированных Виктора Мозеса, Кристофера Мартинса и дисквалифицированного Кейта Бальде. И трансферы будут проводиться с учетом наличия этих футболистов в общей группе.

— Тренер очень сильно ждет возвращения всех трех игроков. Это может существенно поменять расклад сил, но давайте оставим эту работу главному тренеру и спортивному директору, — добавил Мележиков.

В летнее трансферное окно «Спартак» выкупил игравшего в команде на правах аренды из «Янг Бойз» Мартинса, а также приобрел у «Крыльев Советов» Антона Зиньковского. Кроме того, были подписаны свободные агента Мацей Рыбус, Миха Мевля и Бальде.

В пятницу «Спорт-Экспресс» и «Спартак» в Москве представили документальный фильм «Пионеротряд», посвященный победе команды под руководством Георгия Ярцева в чемпионате России в 1996 году.