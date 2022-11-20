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Сегодня, 09:00

Гендиректор «Спартака» рассказал о трансферной политике клуба в зимнее окно

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Генеральный директор московского «Спартака» Евгения Мележиков в беседе с корреспондентом «СЭ» после премьеры фильма «Пионеротряд», посвященного победе «Спартака» в чемпионате России 1996 года.

— Главный тренер здесь ключевая фигура. Согласие на приобретение того или иного игрока дает он, и без его одобрения игрок в команду куплен быть не может. Но главный тренер должен обосновать, почему те или иные позиции требуют усиления. Это будет сделано по окончании первой части сезона. Позиции для нас более-менее понятны, поэтому проработка ведется параллельно, — сказал Мележиков.

По словам функционера, в «Спартаке» учитывают скорое возвращение в строй травмированных Виктора Мозеса, Кристофера Мартинса и дисквалифицированного Кейта Бальде. И трансферы будут проводиться с учетом наличия этих футболистов в общей группе.

— Тренер очень сильно ждет возвращения всех трех игроков. Это может существенно поменять расклад сил, но давайте оставим эту работу главному тренеру и спортивному директору, — добавил Мележиков.

В летнее трансферное окно «Спартак» выкупил игравшего в команде на правах аренды из «Янг Бойз» Мартинса, а также приобрел у «Крыльев Советов» Антона Зиньковского. Кроме того, были подписаны свободные агента Мацей Рыбус, Миха Мевля и Бальде.

В пятницу «Спорт-Экспресс» и «Спартак» в Москве представили документальный фильм «Пионеротряд», посвященный победе команды под руководством Георгия Ярцева в чемпионате России в 1996 году.

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ФК Спартак (Москва)
Евгений Мележиков
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
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 6 1 2
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