Гендиректор «Спартака» сравнил нынешнюю команду со Пионеротрядом Ярцева

Генеральный директор московского «Спартака» Евгения Мележиков в беседе с корреспондентом «СЭ» после премьеры фильма «Пионеротряд» сравнил нынешнюю команду красно-белых, выступающую под руководством Гильермо Абаскаля с командой образца 1996 года, которой руководил Георгий Ярцев.

— Что-то, наверное, похоже... Но я боюсь сглазить, потому что чемпионат тяжелый, ребятам очень сложно. У нас и правда много молодых игроков, молодой тренер. И атмосфера, которую мы видим и чувствуем каждый день, является неким аналогом того, что я увидел в фильме. Приведет ли это к [такому же, как в 1996 году] результату, зависит только от ребят и тренера, — сказал Мележиков.

Мележиков отметил, что фильм произвел на него сильное впечатление.

— Фильм меня очень впечатлил. Поймал себя на мысли, что как-то по-другому для меня открылся сам футбол и то, как выглядит труд футболиста. Общаясь с игроками каждый день, все равно не погружаешься в те мысли — не понимаешь, что футболист чувствует, как он переживает, — добавил функционер.

В пятницу «Спорт-Экспресс» и «Спартак» в Москве представили документальный фильм «Пионеротряд», посвященный победе команды под руководством Георгия Ярцева в чемпионате России в 1996 году.